Viele neue Gospelsongs in Johannes

Der Gospeltrain Danndorf gibt wieder ein Konzert in der Johannesgemeinde in der Vorsfelder Südstadt. Am Freitag, 2. Februar, wollen die Sängerinnen und Sänger um ihren Chorleiter Thomas Stuchlik von 19 Uhr an die Zuhörer mit modernen Gospelsongs in ihren Bann ziehen. ...