Übergelaufen

Freie Tage – da kann man mal so richtig entspannen. Dachte ich letzten Mittwoch und war nach einem Feiertags- und einem Wochenenddienst erst eine Runde reiten und wollte dann gemütlich bei meiner Mutter zu Mittag essen. Kaum lag das Schnitzel auf dem Teller, drangen seltsame Geräusche aus ihrer Küche. Wir öffneten die Schiebetür und blickten in ein Katastrophengebiet. Schwarzes, stinkendes Wasser sprudelte in der Spüle und ergoss sich sturzbachartig über die Arbeitsplatte auf den Boden. Wir kämpften mit Bechern, wir kämpften mit Eimern. Aber bei solchen Wassermassen ließ sich damit nicht viel machen. Die Quelle musste versiegen. Zum Glück waren die Verursacher schnell gefunden, und keine fünf Minuten später standen vier bedröppelte Rohrreiniger in der überschwemmten Küche. Es war schlimm. Und ekelig. Aber die Hausverwaltung schickte Gott sei Dank binnen Stunden einen Putztrupp. Jetzt blinkt Mutters Küche wieder, sogar die Elektrogeräte haben überlebt. Nur unter meinen Fingernägeln haften noch die Rohrablagerungen von Jahrzehnten.

