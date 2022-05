Let’s party!

Hat jemand den Karl gesehen? Oder den Christian? Ist Professor Lauterbach womöglich derzeit dem Killer-Virus auf der Spur? Hat Virologe Drosten aufgegeben, weil er nur noch auf taube Ohren gestoßen ist? Liegen vielleicht alle drei (das Virus natürlich auch) am Strand und sammeln Kräfte für den Herbst? Egal – Sommer, Sonne, virusfrei!!! Weg mit den Dingern im Gesicht und tief durchatmen. Hach, ist das schön! Und demnächst geht es mit dem 9-Euro-Ticket in endlich mal ausreichend besetzten Zügen der DB quer durch die Republik. Schade nur, dass die Behörden gerade so viel Impfstoff wegwerfen. Den hätte man doch Ländern schenken können, die ihn dringend benötigen. Vielleicht sogar Nordkorea? Aber das wäre vielleicht alles zu viel verwaltungstechnisch-bürokratisch-administrativ-rechtlich-staatlich-behördlich- und natürlich politischer Aufwand gewesen. Es muss schließlich alles seine Ordnung haben. Wegwerfen geht da schneller.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region
Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen.
E-Mail*
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.
Jetzt anmelden
Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

