Gutes Timing

Mein großes Kleiderschrank-Update läuft schon ein bisschen länger, angefangen habe ich mit Winterklamotten. Schon vor Wochen, als es noch knackig kalt war, hab ich es ausgeweitet auf eine Schuhschrank-Generalinspektion, die sich auch auf den Dachboden erstreckte. Da kam schon einiges zusammen an dicken Pullis, Schals, Mützen und Stiefeletten. Nun sind die Frühlingssachen dran, auch wenn es leider eindeutig zu früh ist, die Wintersachen schon beiseite zu packen. Was das alles mit gutem Timing zu tun hat, wie ich in der Überschrift schreibe? Nun ja, es gibt seit Ende Februar noch mehr Menschen in unserer Stadt, die sich über gute Kleidung freuen, die sie kostenlos oder günstig bekommen können. Weil sie selbst nur das Allernötigste zusammenraffen konnten für ihre Flucht aus der ukrainischen Heimat, die plötzlich zum Kriegsgebiet geworden war. Und da passt es doch bestens mit meiner Aussortiererei. Allerdings habe ich festgestellt, dass ich erstmal neue Kartons organisieren muss, um meine vielen Kleiderstücke zusammenpacken. Für die DRK-Spendenhalle in der Borsigstraße und fürs Sozialkaufhaus.

