Selbst ist der Gast?

Keine Maske mehr in Läden und Restaurants, keine

3G-Regelung. Der Großteil der Corona-Maßnahmen ist am Sonntag in Wolfsburg und ganz Niedersachsen gefallen. Einzelhändler und Gastronomen können nach monatelangen Einschränkungen und Lockdowns wieder etwas Aufatmen. Doch angesichts hoher Inzidenzen blicken nicht unbedingt alle sorgenfrei in die kommenden Wochen. In einigen Betrieben und Unternehmen im Stadtgebiet herrscht angesichts hoher Inzidenzen akuter Personalmangel. Das Delphin-Kino zum Beispiel bleibt krankheitsbedingt vorerst geschlossen. Andere haben ihre Angebote oder Öffnungszeiten reduziert. In Hamburg setzen Restaurant-Betreiber angesichts des Personalausfalls auf ein neues Konzept für die Außengastronomie: Selbst-Bedienung über eine Online-Speisekarte mit kontaktloser Bestellmöglichkeit. Das konnte ich bei einem Besuch in der Hansestadt vor einigen Wochen in einem Biergarten selbst erleben. Und das geht so: Platz nehmen, Online-Speisekarte mit dem Smartphone aufrufen, Getränke auswählen und per Kreditkarte oder Paypal bezahlen – inklusive Trinkgeld. Clevere Idee, aber so richtig anfreunden konnte ich mich damit nicht. Zum Besuch im Restaurant und Café gehört für mich der Kontakt zum Servicepersonal einfach dazu!

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an julia.popp@funkemedien.de

