Omas Kuchen

Mit der Bäckerei Kutzner in Fallersleben schließt Ende März ein weiteres Traditionsgeschäft für immer seine Pforten. Einen guten Bäcker in der Nähe zu haben ist für mich genau so wichtig, wie eine gute Pizzeria oder Eisdiele um die Ecke. Man isst dort immer wieder gerne – und eigentlich immer das gleiche. Von meiner backfreudigen Oma wurde ich schon als ganz kleiner Junge an selbst gemachten Zucker- und Schokoladenkuchen herangeführt. Letzterer war mit Vanillepudding gefüllt und hatte eine richtig dicke Schokoladenglasur. Doch egal, bei welchem Bäcker ich in den vergangenen 30 Jahren Schokoladenkuchen gegessen habe – keiner schmeckte so lecker wie Omas.

