Der Fußball stand am Wochenende bei unserer Familie mal wieder im Mittelpunkt – außer bei mir. Während ich am Computer die aktuelle WN-Ausgabe produzierte, feuerten meine Frau und unsere beiden Söhnen am Samstag den VfL in der VW-Arena an. Am Sonntag ging es dann virtuell weiter. Unser Elfjähriger hatte drei seiner Klassenkameraden zum Fußballturnier auf der Playstation eingeladen. Fifa 22 heißt das Spiel, das schon so manchen Zocker laut jubeln oder vor Frust den Controller gegen die Wand pfeffern ließ. „Ich trete dann gegen den Gewinner eures Turniers an und zocke den so richtig ab“, sagte ich bei der Begrüßung. Selten wurde ich von so jungen Kerlen so ausgelacht.

