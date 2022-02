Top-Reiseziel

Alles richtig gemacht – so könnte man im Nachhinein sagen. Eigentlich war der Harz angepeilt als Ziel für einen spontanen Wochenendtrip. Doch um das besser mit einem Besuch bei Freunden im Norden verbinden zu können, wurde es dann die Küste. Ohne Tage vorher zu ahnen, was da für ein irres Sturm-Trio drohte. Nun ja, ordentlich Wind und Wellen sind an der Nordsee an der Tagesordnung. Aber das, was da dann tobte, war ein ungekanntes Kaliber. Das zeigte auch die Rückfahrt am Montag: Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele gestürzte Bäume entlang der B 4 weggesägt worden waren. Tja, wär’s der Harz geworden, dann wär zur Sicherheit Stubenhocken angesagt gewesen.

