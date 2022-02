Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einen Krieg in Europa erlebe – noch dazu mit Russland als Konfliktpartei. Es scheint fast so, als ob die Welt nicht mehr aus dem Krisenmodus der vergangenen Jahre herausfindet. Was haben allein die vergangenen zwei Corona-Jahre für Kraft gekostet. Wenn ich aus dem Fenster blicke, sieht zwar alles so aus, wie noch am Tag zuvor. Aber das Gefühl ist da, dass nun mit dem Krieg in der Ukraine eine Zeitenwende erreicht wird. Als Kind war es für mich normal, auf den Straßen Panzerkolonnen auf ihrem Weg zu Truppenübungsplätzen zu sehen. Das will niemand mehr. Aber ist unsere Gesellschaft wirklich in der Lage, Putin noch Härte entgegenzusetzen, wenn der das Gas zudreht? Was, wenn wir, der Westen einknickt – greift dann als nächstes China nach Taiwan?

