Rotwein-Vakzin

Herrje, wie oft ist da schon irgendeine arme neue Sau durchs Dorf getrieben worden im Namen von Corona! Diesmal: Wer Rotwein trinkt, schützt sich vor einer Ansteckung – mal stark vereinfacht gesagt. Rotwein quasi als Corona-Vakzin? Okay, in dem Artikel, über den ich im Internet stolperte, wurde das Ergebnis einer Studie ziemlich schnell relativiert – oder, um im Bild zu bleiben, reichlich Wasser in den Wein gegossen: Die Probanden waren im Schnitt 69 Jahre alt, und es mussten schon mindestens fünf Gläser Rotwein pro Woche sein, um auf ein angeblich um 17 Prozent geringeres Infektionsrisiko zu kommen. Tja, der Schluck aus der Pulle ist mir dann doch zu groß. Mit zwei bis drei Gläsern bin ich bisher auch gut durch die Pandemie gekommen...

