Das war ja nicht nur ein Brett vor der Stirn - ein ganzer Lattenzaun hat mir bisher den Blick auf die Erkenntnis versperrt: Das Ganze da draußen ist nämlich ein gigantischer Feldversuch. Ein anthroposophisch-esoterisch-wissenschaftlich-fundiertes-und-evaluiertes Großexperiment. Um unsere Resilienz und Intelligenz zu testen, die wir für noch Größeres als die Pandemie brauchen. Fassen wir zusammen: Am heutigen Montag spazieren wieder Menschenscharen protestierend durch die City. Die Polizei spaziert mit. Wegen der Meinungsfreiheit. Virologen schlagen Alarm, wegen der 5. Welle, die aber eine Wand ist. Unüberwindbar. Für uns, nicht fürs Virus. Ministerpräsident Weil verordnet uns deshalb Weihnachtsruhe. Besser nicht bewegen. (Abgesehen von den Spaziergängen). Juristen wetzen die Messer, wollen die Weil-an-Weihnachten-Ruhe zerlegen wie seine 2-G-Regel beim Einkaufen. (Sie kommen noch mit?) Steinbock, Bärmeier, März, Gesundheitsminister Lauterblech und Kanzler Scholzomat, Entschuldigung, jedenfalls unsere wichtigen Entscheidungsträger wollen die Impfpflicht. Falls alles juristisch haltbar ist oder pandemisch angezeigt. Wenn das dritte Jahr im Corona-Modus anbricht will man auf alle Fälle vorbereitet sein. Mit Dauer-Booster und allem Drum und Dran. Ist doch alles gar nicht so schwer zu verstehen. Ziemlich erleichtert bin ich jedenfalls, seitdem ich weiß, dass dies alles ein großer Feldversuch ist. Um uns zu testen, zu stärken, schlauer zu machen und entspannter. Damit wir uns nicht immer so aufregen. Über Klimawandel, soziale Ungerechtigkeiten, Krieg in der Welt und so. In der Ruhe liegt die Kraft. So wird es gemacht.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

