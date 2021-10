Haushalten

In Corona-Zeiten freut man sich über jedes Lebenszeichen, so auch die Post im Briefkasten. Doch nun beginnt die Zeit, in der Abrechnung und Bescheide eintrudeln. Die Versicherungen kündigen etwa an, ab wann sie gedenken, das Konto mal wieder abzuräumen. Nicht schön! Spannend sind Briefe von den Versorgen – da erhält man wenigstens Info, wie gut hat man das abgelaufene Jahr gewirtschaftet hat. So lese ich nun, dass ich dieses Jahr 46 Kubikmeter weniger Gartenwasser verbraucht habe. Das macht schon stolz. Dafür gibt es drei Erklärungen: Zunächst hatte ich mir eine riesige Regentonne zugelegt, um kostbares Nass zu bunkern. Und dann ist in diesem Jahr auch kräftig Regen runtergegangen. Einige Monate lang musste ich kaum nachwässern. Außerdem habe ich dieses Jahr keine Panne hingelegt, so wie im Vorjahr, als ich eines abends vergessen hatte, den Rasensprenger auszustellen, der dann bis zum nächsten Vormittag mit voller Power durchgerattert war. Leider gibt es keine Sparfuchsprämie von meinem Versorger – die monatlichen Gebühren bleiben unverändert.

