Fußball satt

Heute steht mal wieder König Fußball bei uns im Mittelpunkt. Um 10 Uhr bestreitet mein kleiner Sohn mit seiner F-Jugend ein Auswärtsspiel. Eine halbe Stunde später wird das Heimspiel der D-Jugend meines Großen angepfiffen – es geht gegen den Spitzenreiter. Tja, was macht man da als Vater? Beide Jungs wollen natürlich, dass ich zuschaue, aber ich kann mich ja nicht zerteilen. Ein gemeinsames Fußballerlebnis haben wir dann aber doch noch. Am Nachmittag geht es mit der ganzen Familie in die VW-Arena. Es ist eine gefühlte Ewigkeit her, dass wir unsere Wölfe live im Stadion kicken sahen. Der Achtjährige hat schon klare Vorstellungen, wie das Spiel ablaufen soll: Eine Bratwurst mit Ketchup, eine große Cola und Popcorn zum Nachtisch. Ach, und einen VfL-Sieg, bitte.

