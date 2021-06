Autos sind für sehr viele Menschen eine hochemotionale Herzensangelegenheit. Das erste eigene Gefährt vergisst man wohl nie. Erst recht nicht, wenn es sich um einen VW-Käfer handelte. Die Kultkarre erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. Das wurde einmal mehr beim Käfertreffen am Samstag in der Autostadt deutlich. „Man setzt sich rein und ist glücklich“, sagte die Besitzerin eines Käfer Cabrios aus dem Jahr 1971. Zu der Zeit fuhren auch meine Eltern einen Käfer. Danach eine Ente von Citroën. An beide Autos kann ich mich selbst nicht mehr erinnern. Wohl aber an den kleinen, roten Audi 50. Mit Dachgepäckträger, auf dem das Zelt verstaut war, und voll bepackt bis in die letzte Ritze fuhren wir Ende der 1970er-Jahre rund 1100 Kilometer vom Harz an die Adria nach Cavallino. Ich lag die meiste Zeit auf der Rückbank, deren Liegefläche durch zwei Kühltaschen hinter den Sitzen verbreitert worden war. Anschnallgurte hinten gab es damals noch nicht. Rauchen mit Kind im Auto war auch noch nicht verpönt. Mein erster Wagen mit 18 war übrigens ein zwölf Jahre alter VW-Polo für 1500 D-Mark, der im Winter häufig nicht ansprang. Ich würde in dem Fall nicht von Herzensangelegenheit sprechen, sondern eher von Hassliebe.

