Noch eisfrei

Wie kann das sein? Wir haben die ersten heftig heißen Tage dieses Jahres hinter uns – und ich bin in Sachen Eisessen noch völlig unterversorgt. Nun ja, wenn nicht gerade Corona wär, säße ich nicht im Homeoffice, sondern würde in der Redaktion arbeiten. Und hätte mir in der Mittagspause bestimmt schon so manches Eis auf die Hand geholt. Jeden Tag eine andere Lieblingssorte am besten – denn davon hab ich einige. Dann ist da noch die Sache mit den Lockerungen wegen unserer schwindend geringen Wolfsburger Sieben-Tage-Inzidenz: Plötzlich füllt sich der Terminkalender wieder, stehen ein Geburtstag hier und ein Familientreffen dort auf dem Plan, sind Treffen mit Freunden und Muckibude endlich wieder Optionen. Keine Zeit für einen schönen Eisbecher in der Fallersleber Altstadt also. Ein Luxusproblem, ich weiß... Und ich bin mir sicher, dass sich das kurzfristig beheben lässt. Immerhin: Welche Eiskreation es werden soll, weiß ich längst!



