Lange Arme

Bedeckt, kühl und windig – es herrschte kein Badewetter bei unserem ersten Besuch in diesem Jahr im Freibad Fallersleben. Aber was tut man nicht alles, um die quengelnden Kinder („Wann gehen wir endlich wieder schwimmen?“) zufrieden zu stellen? Blöd geguckt haben sie, als der Wind den Teller mit den Pommes wegfegte. Aber das ist eine andere Geschichte. Schwimmen gehen bedeutet für meine beiden Söhne vor allem springen gehen. Einer, Dreier, Fünfer, vorwärts, rückwärts, seitwärts, stundenlang. Aus dem Alter bin ich lange raus. Ich habe lieber Bahnen gezogen. Im Wasser war es auch deutlich wärmer als außerhalb. 1000 Meter habe ich geschafft. Die Arme konnte ich am nächsten Morgen aber nicht mehr heben.

