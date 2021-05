Danke, Trainer!

Bundesliga-Endspurt, DFB-Pokalfinale der Frauen, Champions-League-Endspiel der Männer und ab dem 11. Juni die Europameisterschaft – Fußballfans mangelt es ja zurzeit nicht an spannenden Spielen. Aber wissen Sie, was viel wichtiger ist? Dass die Kinder endlich, endlich wieder Sport im Team treiben dürfen. Meine beiden Söhne sind in dieser Woche das erste Mal seit gefühlt einer Ewigkeit wieder beim Fußballtraining gewesen. Die anfängliche, corona-bedingte Unlust war spätestens nach dem ersten Ballkontakt verflogen. Ein großer Dank gilt allen Trainern und Übungsleiterinnen, die trotz der langen Zwangspause am Ball geblieben sind, sich vor jedem Training testen lassen, die Mädchen und Jungs motivieren und ihnen wieder mit unglaublich viel Enthusiasmus den Spaß am Sport vermitteln. Bitte weiter so!

