Zugegeben: Von der Reichweites eines Christian Drosten sind wir noch weit entfernt. Deutschlands berühmtester Virologe erreicht mit seinem wöchentlichen Coronavirus-Update im NDR-Podcast Hunderttausende Zuhörer. Aber auch das digitale Hörangebot unserer Zeitung zu verschiedenen Gesundheitsthemen erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Die neueste Folge unserer Reihe „Auf Herz und Nieren“ beschäftigt sich mit dem Schlaganfall. Weitere Podcasts, die Sie kostenlos auf unserer Internetseite finden, behandeln die Themen Brustkrebs, Herzschwäche, Allergie, Galle oder Notaufnahme. Die Wolfsburger Chefärztinnen und Chefärzte berichten über Behandlungsmöglichkeiten am Klinikum, geben Tipps zur Prävention und verraten, für was ihr Herz in der Freizeit schlägt. Hören Sie doch mal rein.

