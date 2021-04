Zurückhaltung

Wo nicht überall Datenfallen lauern – man lernt immer wieder dazu. Kürzlich hatte ich an dieser Stelle berichtet, dass ich meinen ersten Corona-Impftermin hatte. Auch auf meiner privaten Facebook-Seite schrieb ich davon und stellte einen Foto-Ausschnitt von der Impfpass-Seite dazu. Es gab viel Zuspruch, auch mit Augenzwinkern: So wies mich ein Freund darauf hin, dass Angela Merkel am gleichen Tag geimpft wurde. „Das wird Euch ewig verbinden!“ Ein einziger Facebook-Freund warnte vor möglichen genetischen Folgen der Impfung. Ein dritter, ein Anwalt, wies mich schließlich darauf hin, dass Impfdatum und Chargennummer missbraucht werden können, um bei Behörden falsche Eingaben zu tätigen. Auf dem Foto schwärzte ich sogleich alle Daten. Zur Sicherheit fragte ich bei der Stadt nach, was die dazu sagt. „Mit persönlichen und sensiblen Unterlagen (wie zum Beispiels Ausweisdokumente, Führerschein etc.) sollte ein jeder umsichtig umgehen und diese nicht in den sozialen Netzwerken oder ähnlichen Plattformen zu posten“, warnt die Verwaltung.

