Hören Sie das auch? Diese Stille? Fast unheimlich! Ich wusste schon gar nicht mehr, dass es im Homeoffice so eine Ruhe gibt. Beide Kinder in der Schule – dieses außergewöhnliche Phänomen hatten wir zuletzt vor genau drei Monaten. Zwar wird unser Erstklässler schon länger im Wechselmodell Schule/Zuhause unterrichtet, doch unser Fünftklässler hat jetzt das erste Mal seit dem 16. Dezember seinen Schulranzen wieder auf den Rücken geschnallt. Und das durchaus mit zwiespältigen Gefühlen. Denn eigentlich, so räumte der Große ein, ist so eine 1:1-Schulbetreuung durch Mama und Papa doch gar nicht so schlecht. Außerdem sind digitale und süße kulinarische Ablenkungen viel schneller griffbereit als in der Schule. Wie der Start nach dem Lockdown in den weiterführenden Schulen am Montag klappte, lesen Sie in der Reportage auf dieser Seite. Bis zu den Osterferien in zwei Wochen betrachte ich die Öffnungen mal als Testlauf. Und ob es nach den Ferien so weiter geht, wage ich angesichts steigender Inzidenzwerte zu bezweifeln. Dann ist es ganz schnell wieder vorbei mit dieser himmlischen Ruhe.

