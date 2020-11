Müll-Seuche

Tja, es gibt leider sehr viele Aspekte, zu denen einem gerne mal über die Lippen kommen möchte – oder auch tatsächlich rausrutscht: „Corona ist ein A...!“ Stichwort Müllvermeidung: Da hat uns die nervige Seuche echt heftig zurückgeworfen, selbst all diejenigen, die bemüht sind, keinen unnötigen Abfall zu produzieren. Nehmen wir beispielsweise den Wochenmarkt. Da gibt es ja viele Stände, etwa in Fallersleben samstags den Fischwagen, wo man sich das Gekaufte normalerweise in mitgebrachte Behälter füllen lassen kann. In Corona-Zeiten leider nicht drin, darauf weist auch ein Zettel hin. Oder nehmen wir zum Beispiel die Masken. Für meine Zwecke reicht es, wenn ich mich aus meinem inzwischen stattlichen waschbaren Alltags-Stoffmasken-Fundus bediene. Für viele ist das allerdings keine Option, wenn sie aus verschiedensten Gründen zwingend Einmal-Masken tragen müssen. Wobei man die wiederum von denjenigen unterscheiden muss, die die Einweg-Masken tragen, obwohl es Alternativen gäbe. Unter denen gibt es nämlich leider nicht wenige Zeitgenossen, die ihre Masken nach Gebrauch einfach auf den Boden werfen. Eklig!

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an claudia.caris@bzv.de