Hoffen auf milden Herbst

Wird der Corona-Herbst hier bei uns genauso mild wie der Corona-Frühling? Das wär doch mal was! Und aktuell sieht’s ja auch noch ganz gut aus, nachdem das Wochenende wettermäßig sowieso kaum Wünsche offen gelassen hat. So mitten im November. Also die milden Temperaturen genossen und wieder eine Radtour unternommen – diesmal allerdings nicht durch den Stadtwald, sondern mit Abstecher in die Fallersleber Altstadt: zum Eisessen! Wenigstens­ der Außer-Haus-Verkauf ist ja derzeit überall erlaubt. Wenig überraschend, dass das am Sonntag viele genutzt haben. Ein Eis auf die Hand, in der Nachmittagssonne auf einer Bank sitzend… so lässt sich’s aushalten. Leider soll es am kommenden Wochenende deutlich kühler werden und auch windiger, da darf’s auch gern wieder der Wald sein. Wer das ebenfalls anpeilt, muss aber zumindest im Hattorfer Holz den Samstagvormittag ausklammern: Das wird dann wegen der großen Wildschweinjagd wieder für ein paar Stunden gesperrt.

