Zu früh gefreut

Sie sehen es: Ich muss mich kurz fassen an dieser Stelle. Daher jaule ich einmal kurz und deutlich auf: Nicht schon wieder! Irgendwann im Sommer hatte ich mir aus einem Gratispostkarten-Ständer einer Gaststätte ein Exemplar­ mitgenommen. „I survived the toilet paper outage of 2020“ steht darauf, zu Deutsch etwa: „Ich habe den Toiletten-Papier-Ausfall von 2020 überlebt.“ Eine augenzwinkernde Erinnerung an die Corona-Hamsterkäufe im Frühjahr ­– dachte ich. Über die ich mich in ein, zwei Jahren amüsieren könnte. Aber nun geht der Irrsinn schon wieder los! Samstag hab ich selbst die ersten halbleeren Supermarkt-Regale gesehen. Auweia!

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an claudia.caris@bzv.de