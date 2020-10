Maskenmode

Neuerdings gibt’s bei mir eine zusätzliche Kleiderhaken­-Abteilung. Normalerweise tummeln sich dort nur reinrassige Accessoires­ wie Schals, Halstücher, Handtaschen, Rucksäcke und Co. – aber es hilft ja nichts: Schöner wär’s ohne, doch so eine Art Bekleidungszubehör sind die Alltagsmasken inzwischen nunmal. Und die muss man ja nicht unbedingt nur in Weiß oder mit irgendeinem schlecht sitzenden Schnitt tragen, die Zeiten des Masken-Mangels sind schließlich vorbei. Also habe ich für den Herbst und Winter aufgerüstet, wenn wir uns alle zwangsläufig wieder mehr drinnen aufhalten. Mein Repertoire umfasst jetzt dickere und dünnere Exemplare, gemusterte und unifarbene. Was den positiven Nebeneffekt hat, dass ich die Maskensuppe zum regelmäßigen Reinigen der Maulkörbchen jetzt nicht mehr ganz so oft ansetzen muss!

