Kennen Sie Herbert? Und Hildegard? Nein? Dann geht es Ihnen wie mir. Jedenfalls bis vor einer Woche wusste ich wie viele andere nicht, wer die Gestalten mit den etwas aus der Mode gekommenen Namen sind. Nun, konsequenterweise haben wir sie für unsere Meldung auch nicht übernommen, nachdem die Stadt vorige Woche die krude Pressemitteilung geschickt hatte. Mit Herbert gemeint ist nämlich der Blitz-Container, und Hildegard ist ab sofort seine fleißige Messanhänger-Partnerin. Im gemeinsamen Kampf gegen die Temposünder dieser Stadt. Der ja durchaus seine Berechtigung hat. Allerdings mutet es dann doch etwas seltsam an, uns Wolfsburgern die blitzfreudigen Geräte plump-vertraulich mit irgendwelchen in der Öffentlichkeit völlig ungeläufigen Namen vorzustellen. So, als ob sich damit die Akzeptanz der Dinger ernsthaft und nennenswert erhöhen ließe… Es liegt nunmal in der Natur der Sache, dass die beiden Blechbüchsen ihren unbeliebten Job machen – und fertig!

