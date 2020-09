Alle im Norden

Die ganze Republik zu Gast auf Rügen: Stellenweise kam es mir im Urlaub auf Deutschlands größter Insel so vor. Dass die Berliner dort gern ihre Ferien verbringen – im Wortsinn naheliegend. Aber die vielen Autokennzeichen aus dem deutschen Süden und aus der Schweiz fand ich auffällig. Nun ist Rügen zweifellos eine wunderschöne und landschaftlich völlig vielfältige Insel, auf der es immer neue Ecken zu entdecken gibt. Aber üblicherweise zieht’s insbesondere die Bayern doch eher ans nahe Mittelmeer. Tja, bleibt nur diese Vermutung: Auch in dem Fall hatte Corona seine Finger im Spiel. Und sorgte vor manchen Restaurants für lange Warteschlangen. Da waren wir froh, in einem ganz kleinen Örtchen zu entspannen.

