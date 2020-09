Gott sei Dank passieren solche Unglücke in unserer Stadt sehr selten.

Ein kurzer unachtsamer Moment kann schlimme Folgen haben. Das führt einem der tragische Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Westhagen einmal mehr vor Augen. Das Leben der Angehörigen der verstorbenen Radfahrerin und des 83-jährigen Autofahrers hat sich von jetzt auf gleich völlig verändert. Gott sei Dank passieren solche Unglücke in unserer Stadt sehr selten, aber sie passieren leider. Seit eineinhalb Wochen gehen unsere Kinder wieder zur Schule. Während wir unseren Erstklässler auf dem täglichen Fußweg begleiten, bis er ihn alleine bewältigen kann, fährt der Fünftklässler mit dem Fahrrad. Immer auf die Autos aufpassen! Diesen Satz geben wir beiden täglich mit auf den Weg. Wir Autofahrer sollten uns stets bewusst sein, welche Verantwortung wir tragen und Rücksicht nehmen.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Xpmgtcvshfs Obdisjdiufo =0tuspoh?pefs nbjmfo Tjf bo =tuspoh?nbslvt/lvutdifsAc{w/ef=0tuspoh? =0fn?