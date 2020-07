Solar-Mini

Es war ein lupenreiner Impulskauf – der aber in Zeiten von Homeoffice ganz groß rauskommt: Im zweiten Supersommer in Folge hatte ich mir 2019 eine kleine Solar-Powerbank­ gekauft. Die ich leider oft zu Hause vergessen hatte, statt sie zum Zwischenladen meines Handys immer mal wieder mit in die Redaktion zu nehmen. Aber seit April ist das Ding angesichts des vielen Sonnenscheins quasi im Dauerbetrieb. Denn oft genug ist mein Privatgerät auch zusätzlich zum Diensthandy im Einsatz. Statt die private Stromrechnung damit zu belasten, steht das kleine Solar-Panel nach dem Handy-Laden nun konsequent auf der Terrasse und ist fix wieder einsatzfähig.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an claudia.caris@bzv.de