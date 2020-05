Fußballmüde

Endlich wieder Fußball. Und damit meine ich ausnahmsweise mal nicht unseren VfL und die Bundesliga. Auch wenn die „Wölfe“ gegen Leverkusen ja richtig Spaß gemacht habe. Ich freue mich, dass meine Söhne seit kurzem wieder zum Fußballtraining gehen dürfen. Die E- und G-Jugendteams kicken wieder auf den Sportplätzen in Ehmen und Sülfeld. Wobei: Was ich aus der Ferne beobachten konnte (Eltern sind in Corona-Zeiten am Spielfeldrand nicht erwünscht), hatte mit den früheren Übungseinheiten wenig zu tun. Denn Zweikämpfe, beim Fußball ja das Salz in der Suppe, gibt es nicht. Abstand halten ist angesagt. Trotzdem sind die Jungs glücklich und zufrieden. Erfreuliche Nebenwirkung: Beide waren hinterher so kaputt, dass sie deutlich früher eingeschlafen sind als sonst in den vergangenen Wochen. Training könnte ruhig öfter sein...

