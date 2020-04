Was meine beiden Söhne außer Oma und Opa und ihren Freunden derzeit am meisten vermissen, ist Fußball. Der Ball rollt weder in der VW-Arena noch im Fernsehen und schon gar nicht auf den Wolfsburger Sportplätzen. Am kommenden Samstag wäre eigentlich das nächste Spiel in der E-Junioren-Kreisliga. Doch ob in diesem Jahr überhaupt noch ein Punktspiel stattfindet? Das letzte Mannschaftstraining gab es Anfang März. Das kann auch das Kicken im heimischen Garten nicht ersetzen. Eine unerwartete Überraschung hatte der VfL am Montag parat. Eine junge Frau klingelte an unserer Tür und schenkte meinen beiden verblüfften Wölfi-Club-Mitgliedern eine Tüte. Darin enthalten: ein netter Brief von Maskottchen Wölfi, Gummibärchen, ein Schlüsselanhänger, Autogrammkarten von Robin Knoche und Daniel Ginczek, eine Rallye für zu Hause, Rätsel und ein Heft mit dem Titel: „Ab jetzt rette ich die Welt! Kinder übernehmen Verantwortung“. Darin erklärt werden 17 Nachhaltigkeitsziele, die von den Vereinten Nationen vereinbart wurden. Mit kleinen Tipps und Anregungen, wie man im Alltag die Welt ein kleines bisschen besser machen kann. Eine sehr schöne Idee in einer – speziell auch für Kinder – besonderen Zeit.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an markus.kutscher@bzv.de