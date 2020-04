Das ist auf jeden Fall ein ganz starker Start in die weitere gemeinsame Zukunft: wenn sich ein angehendes Brautpaar derzeit entscheidet, seine Hochzeit mitten in der dicksten Corona-Krise nicht abzublasen und auf schönere Gesamtumstände zu warten, sondern die Herausforderung anzunehmen und dem hinterhältigen Virus zum Trotz das Ehebündnis zu schließen und das Beste aus der für alle so unwirklichen Situation zu machen. Ganz nach dem Leitspruch „In guten wie in schlechten Tagen“. Da lassen sich als frisch getrautes Paar dann sofort für eine Partnerschaft so wichtige Eigenschaften wie Verständnis, Geduld, Flexibilität, Improvisationstalent und Gelassenheit trainieren. Und wenn man die ganze Chose dann noch mit einer Prise Humor nehmen kann, ist das doch schon einmal eine gute Basis für die Ehe.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an claudia.caris@bzv.de