Fußball-Eltern

Wer ein fußballspielendes Kind hat, muss sich im Februar keine Gedanken über seine Wochenend-Planung machen. Denn ein Hallenturnier steht in dieser Zeit eigentlich immer an. Wer wie ich gleich zwei fußballverrückte Nachwuchskicker hat, fiebert auch schon mal Samstag und Sonntag oder an einem Tag vormittags bei dem Großen und nachmittags bei dem Kleinen mit. Ich möchte mich an dieser Stelle mal bei allen Eltern bedanken, die Woche für Woche diese Turniere organisieren, als Schiedsrichter fungieren und für die Verpflegung der Sportler und Besucher sorgen. So wie stellvertretend die Eltern der E-Jugend-Kicker der JSG Sülfeld/Ehmen/Essenrode. Sie machten am Sonntag den Horst-Froberg-Cup in der Mörser Ballsporthalle zu einer rundum gelungenen Veranstaltung. Nach dem Sülfelder Turniersieg schmeckte das Feierabend-Bierchen noch besser...

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an markus.kutscher@bzv.de