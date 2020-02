Immer schön sauber bleiben

Wer kennt es nicht? Da läuft man minutenlang quer durch den gesamten Laden und wird doch nicht fündig. Schnell zweifelt man an seiner Sehkraft, wenn man zum dritten Mal durch denselben Gang läuft – denn - es - muss - doch - hier - irgendwo - sein?! In meinem Fall habe ich schließlich aufgegeben und eine Mitarbeiterin gefragt. „Desinfektionsmittel? Ja, das suchen sie alle“, lachte die Frau daraufhin und führte mich zu dem Regal, in dem eigentlich die kleinen Fläschen stehen sollten. Eigentlich. Das Regal vor mir war vollkommen leergefegt. Ich bin wohl nicht die einzige, die saubere Hände haben möchte. Nur noch ein paar Desinfektionstücher lagen verlassen im Regal. Und tatsächlich habe ich die sogar gesucht – ich bin also wohl doch einfach blind.

