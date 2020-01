Wärme-Wirren

Es war einer dieser viel zu warmen Wintertage vorige Woche. Im heimischen Garten tanzten die Mücken in der Vormittagssonne. Befremdlich. Es kam aber noch heftiger: Als ich abends spät heimkehrte, entdeckte ich unser Katzenmädchen, wie es auf dem Fußweg herumwunderte. Als ich näherkam, sah ich den Anlass der Aufregung ­– ein Igel kauerte am Wegesrand! Ein stattliches Kerlchen immerhin, er hatte sich offensichtlich rechtzeitig Speck für die kalte Jahreszeit angefuttert. Aber normalerweise sollte er derzeit tief im Winterschlaf schlummern. Da bleibt nur die Vermutung, dass die zweistelligen Temperaturen den stacheligen Gesellen viel zu früh aufgeweckt haben – gar nicht gut! Naja, sicherheitshalber hab ich ihm am Vorgarten ­– da, wo es ein kuscheliges Laubquartier gibt – eine Pappe mit Katzenfutter aus der Dose serviert. Die war am nächsten Morgen leergefressen… hoffentlich vom Igel, der nach einem Verdauungsschläfchen am besten wieder Winterschlaf hält!

