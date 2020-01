Aufgetischt

Der Kollege Rasehorn schrieb an dieser Stelle kürzlich über einen schwierigen Esser. Da kann ich auch meinen Senf dazugeben. Mir ist aufgefallen, dass es beim Essen immer seltener um den Genuss und immer öfter um den Verzicht geht. Wir haben inzwischen unter unseren regelmäßigen Gästen einen, der kein Weißmehl zu sich nimmt, einen, der kein Weizenmehl isst, eine, die keine Milch, aber Käse verträgt, eine Vegetarierin, die außer Fleisch auch keine Pilze oder Koriander mag, und eine Neu-Vegetarierin, die sich innerhalb von nur drei Treffen von einer In-Ausnahmefällen-Fleischesserin zur konsequenten Fleisch-, Käse-mit-tierischem-Lab- und Kuhmilch-Verweigererin entwickelt hat. Erst vor einigen Tagen berichtete mir ein beruflicher Kontakt, er trinke seit diesem Jahr keinen Kaffee mehr (unvorstellbar!). Ich finde das alles hochinteressant, so lange bei Tisch vor allem andere Themen durchgekaut werden, was bei all unseren Gästen der Fall ist, und freue mich darüber, dass es uns allen so gut geht, dass wir immer genug zu essen haben und essen können, was wir wollen.

