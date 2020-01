Von der Abstellkammer zum Rathaus

Die Mitarbeiter im schmucken Rathaus können es sich heute kaum vorstellen: Wolfsburgs Stadtverwaltung begann in einem Abstellraum. In Fallersleben hatte der dortige Bürgermeister Wolgast in einem Nebengebäude Platz geschaffen. Der kommissarisch eingesetzte erste Wolfsburger Bürgermeister Karl Heinrich Bock fand im Juni 1938 dort seine erste Bleibe. Seine neue Wirkungsstätte erhielt erst am 1. Juli die Bezeichnung „Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben“. Ein Stadtgeburtstag bis heute. Der „Kommissar“ verlegte seinen Amtssitz zu der Zeit bereits in einem nicht minder komfortablen Barackenraum des Stadtbaubüros auf dem Bullenberg. Auch dort war kein langes Verweilen. Eine der Sparkasse gehörende Baracke am Schachtweg war die nächste Station.

Der von Lüneburg abgeordnete provisorische Bürgermeister verfügte gleichsam als Anfangskapital nur über 30.000 Reichsmark. Ihm zur Seite stand eine ebenfalls aus Lüneburg gesandte Sekretärin, die gleichsam dem Stadtinspektor Josef Wewer unterstellt war. „Eine harte Strapaze, äußerlich und innerlich“, schrieb damals Bock ins Notizbuch. Und er fügte hinzu: „Die Sekretärin musste regelmäßig nach Hause bei Lüneburg gebracht werden, um sich etwas zu erholen.“ Der Stadtanfang war eben kein Zuckerschlecken.

Die ersten Namen der Mitarbeiter hat der „Kommissar“ fein säuberlich in seinem 1982 vorgelegten Buch, bearbeitet von Friedhelm Kaiser, aufgelistet. Die Kosten für den Stadtaufbau? Da gab es nur grobe Schätzungen. Für die geplanten 30.000 Einwohner müsse man, so Bock, mit 95 Millionen Mark rechnen. Stadtplaner Peter Koller hatte mit einer etwa gleichen Summe gerechnet.

Drei Barackenräume hatten die wenigen Mitarbeiter am 1. Oktober des Stadtgründungsjahres bezogen. Der ehrenamtliche Bürgermeister von Rothehof-Rothenfelde, Hermann Schulz, war fürs Einwohnermeldeamt zuständig; für Finanz- und Haushaltswesen gewann man den Stadtinspektor Karl Rabe. „Seine Geldbörse genügte, um den ganzen Kassenbestand der Stadt aufzunehmen“, erinnert sich Bock. Rabe blieb Stadtkämmerer bis zu seiner Pensionierung. Der erste Organisator der Stadt, Karl Heinrich Bock, legte sein Amt am 15. Dezember des Gründungsjahres nieder. Für ihn war es ein „Himmelfahrtskommando“ gewesen. Seinem Nachfolger Werner Steinecke ging es vielleicht ähnlich.