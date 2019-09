Es fehlen zehn Buchstaben

Montagnachmittag, 14.30 Uhr, in Wolfsburg. Nichts los? Weit gefehlt: Rockstar Peter Maffay gibt sich in der City-Galerie die Ehre. Für viele kein ganz alltäglicher Termin – die Schlangen deuten sich schon zwei Stunden vorher während der journalistischen Mittagspause an. Ein Autogramm möchte von mir...