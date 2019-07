Hansa Rostock

Kennen Sie noch Marijan Kovacevic oder Sead Kapetanovic? Und was ist mit Stefan Meissner und Pavel Novotny? Sie standen in der Startelf des VfL Wolfsburg am ersten Spieltag der Saison 1997/98. Zusammen mit deutlich prominenteren Spielern wie Roy Präger, Holger Ballwanz oder Claudio Reyna. Es war...