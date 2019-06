Es gibt sie noch

Als Kinder haben wir sie in Schraubgläsern mit Löchern in den Deckeln gesammelt, um sie wenig später in geballter Ladung im heimischen Garten wieder freizulassen. Heute macht sowas vermutlich kein Kind mehr. Aber über ein paar Marienkäfer mehr zu Hause im Garten würd ich mich schon sehr freuen....