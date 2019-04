Alles gelb

Narzissen, Narzissen, und noch mehr Narzissen. Noch nie habe ich so viele Frühjahrsblüher in der Stadt gesehen wie in diesem Jahr. Die Grünpfleger haben Unmengen von Blumenzwiebeln unter die Erde gebracht, und jetzt macht das sonnengelbe, wunderschöne Ergebnis so richtig Lust auf Ostern. Genauso...