Schnell, schnell

Am heutigen Mittwoch findet die erste Ratssitzung in diesem Jahr statt. Ab 16 Uhr werden die 26 Punkte auf der Tagesordnung abgearbeitet. Unter anderem geht es um die Fünfzügigkeit an den weiterführenden Schulen, ein Schnellbusnetz und die Richtlinien für die Vergabe von städtischem Bauland. Es besteht also jede Menge Diskussionsbedarf. So eine Ratssitzung kann auch schon mal drei oder vier Stunden dauern. Doch davon ist diesmal nicht auszugehen. Warum? Weil ab 18.30 Uhr der VfL im DFB-Pokal-Achtelfinale bei RB Leipzig antritt. Und da viele Ratsmitglieder, allen voran Oberbürgermeister Klaus Mohrs, VfL-Fans sind, endet die Sitzung mit Sicherheit rechtzeitig vor dem Anstoß. Um noch nach Leipzig zu fahren, wird die Zeit allerdings nicht reichen.

