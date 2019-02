Schlagartig verbesserte sich meine Montags-Laune (morgens musste ich mein Auto in die Werkstatt bringen), als ich wieder zurück in der Wolfsburger Redaktion eintraf. Grund dafür: eine riesige rote Schachtel mit der Aufschrift Cadera. In einer vorigen Kolumne in den Helmstedter Nachrichten hatte ich die Theorie aufgestellt, dass ein schönes Stück Kuchen doch jeden happy macht und gemutmaßt, dass man in Wolfsburg gut Kuchen essen kann. Ich sollte recht behalten, davon konnte ich mich gleich mit Mandel-, Mohn- und Streuselkuchen überzeugen, den Cadera-Chef Hendrik Wolf-Doettinchem persönlich vorbeibrachte. Ich habe mich sehr gefreut – und die Kollegen auch. Danke dafür! Es folgen nächste Woche Kolumnen über Cupcakes, Schokolade, Kaffee ...

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder