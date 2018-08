100000 Danke

500 Mal 200-Euro-Scheine, zusammengepackt in fünf dicke Bündeln. So viel Geld in bar halten die wenigsten Menschen einmal im Leben in ihren Händen. Und bei dieser Summe war schnell klar: Das Geld bleibt nicht über Nacht in der Redaktion, sondern wird bis zur Übergabe an einem sicheren Ort verwahrt....