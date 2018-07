Plan: Zelten!

Ich sollte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Zelt im Garten übernachten – so zumindest war der äußerst dringlich formulierte Wunsch meines zehnjährigen Neffen und meiner siebenjährigen Nichte. Grundsätzlich habe ich ja nichts gegen Campen, aber mitten in der Arbeitswoche eigentlich...