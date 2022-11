Ortsrat Fallersleben: Kohnert folgt bei der PUG auf Nuss

Wechsel im Ortsrat Fallersleben-Sülfeld: Ulrich Kohnert folgt in der PUG-Fraktion auf Sebastian Nuss. Das teilt die Parteipolitisch Unabhängige Gemeinschaft mit.

Mit Beginn der Sitzung am Dienstag, 8. November, soll Ulrich Kohnert für die PUG-Fraktion in den Ortsrat einziehen und von Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting (CDU) verpflichtet werden. Er folgt auf Sebastian Nuss, der seit 2016 dieses Mandat inne hatte. Der selbstständige Finanzdienstleister könne das Amt aus beruflichen Gründen nicht mehr so ausfüllen wie er es selbst gern möchte, heißt es in der Mitteilung der PUG.

Ulrich Kohnert, 58 Jahre alt, verheiratet und Polizeibeamter von Beruf, ist Ur-Fallersleber und rückt sowohl als Listen- als auch als Direktkandidat nach. „Die urbane Weiterentwicklung von Fallersleben, sprich eine lebhafte und vielfältige Innenstadt, sind mir in der Kommunalpolitik sehr wichtig“, so Kohnert.

Klaffehn lobt den PUG-Fraktionsneuzugang

Die PUG-Fraktion freue sich über den Neuzugang. „Ulrich Kohnert ist in der PUG kein Unbekannter, verantwortet er doch die Organisation des PUG-Weinfestes, und ich bin ganz sicher, dass er dieses Engagement in gleicher Weise für die Bürgerschaft einsetzen wird“, führt Andreas Klaffehn, PUG-Fraktionsvorsitzender, aus.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de