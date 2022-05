Kräutermarkt lockt mit historischem Flair nach Fallersleben

Zwangspause beendet: Der Kräutermarkt in Fallersleben findet wieder statt. Rund ums Schloss gibt es alles, was mit Kräutern zu tun hat.

Nach zwei Jahren Zwangspause ist der Schlosshof und die umliegenden Wiesen am Sonntag, 22. Mai, erneut Schauplatz von „Claras köstlichem Kräutermarkt“. Die Meile öffnet um 10 Uhr ihre Pforten und lockt bis 17 Uhr mit historischem Flair und urigem Markttreiben, bei dem an 31 Ständen neben Kräutern für Küche und Garten allerhand zu haben ist, das daraus hergestellt wird. Für Unterhaltung sorgen Musiker, Gaukler und ein umfangreiches Kinderprogramm.

Das Team um Vereinsvorsitzende Bärbel Weist setzt auf Bewährtes. Sowohl bei den Marktbeschickern als auch beim Kulturprogramm. „Wir haben alle Akteure aus der Vergangenheit angeschrieben, und es hat kaum Absagen gegeben“, berichtete Weist, als sie und ihre Mitstreiter in historischer Kluft an der Bronzestatue von Herzogin Clara für die Neuauflage des Events warben, bei dem die Adelige und ihre kräuterkundigen Fähigkeiten wie gehabt im Mittelpunkt stehen und das vor Corona stets Tausende Besucher in die Hoffmannstadt gelockt hatte.

Auch die jungen Besucher des Kräutermarktes sollen auf ihre Kosten kommen

Absagen kassierte Weist lediglich von einigen Gärtnereien, die wegen fehlendem Personal oder aus Kapazitätsgründen fernbleiben. Während die Meile schon um 10 Uhr ihre Pforten öffnet, startet das Programm um 11 Uhr mit der historischen Markteröffnung. An Weists Seite wollen Junker Jörn von der Bömelburg mit Musik und Gaukelei sowie die Theatergruppe des Kultur- und Denkmalvereins mit einem kleinen Auftritt rund um das Verlesen der Marktordnung durch Hofschreiber Karl-Heinz Trunk die Vergangenheit lebendig werden lassen. Statt im Laufe des Tages mit der Theatergruppe kleine Spielszenen zu präsentieren, will Weist zum Mikro greifen, um die Besucher mit Anekdoten aus Claras Leben zu unterhalten.

Damit auch die jüngsten Besucher auf ihre Kosten kommen, hat ihr Team mittelalterliche Spiele mit Armbrustschießen, Ballspielen und Dosenwerfen vorbereitet. Zudem ist die Waldschule der Jägerschaft Wolfsburg erstmals mit ihrem Info-Mobil vertreten. Auch Kinderschminken ist geplant.

Nur eine coronabedingte Einschränkung gibt es noch

Erneut mit von der Partie sind das Brauhaus mit seinem Kräuter-Bier sowie das Gleichstellungsreferat der Stadt Wolfsburg als Kooperationspartner. Darüber hinaus präsentieren Händler und Hobbykünstler aus dem Kräutersektor ihr Können und ihre Produkte. Auch eine Henna-Tattoo-Malerin bietet ihre Dienste an. Von Bonbons und Plätzchen bis zu Essig und Likör: Neben Kräutern für Küche und Garten wird an den Ständen allerlei zu haben sein, das daraus hergestellt werden kann. Dazu zählen unter anderem Seifen, Schmalz, Bratwurst und Likör. Dazu werden Blumen, Keramik, Vogelhäuser, Dinkelkissen und diverse Schmankerl mit Kräutern angeboten.

Die einzige, auf die Pandemie zurückzuführende Einschränkung ist die Reglung, wonach derjenige, der die Toiletten im Gewölbekeller des Schlosses nutzen möchte, eine Schutzmaske tragen und sich im Gebäude an den vorgegebenen Laufweg halten muss.

