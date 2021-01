Diebe stehlen Computer aus Fallersleber Polsterei

Die Polizei in Fallersleben bittet um Hinweise.

Fallersleben. Zirka 1000 Euro Schaden haben Unbekannte in einer Polsterei im Wolfsburger Stadtteil Fallersleben angerichtet. Sie sind in die Werkstatt eingebrochen.

Unbekannte sind in die Werkstatträume einer Polsterei in der Herzogin-Clara-Straße in Fallersleben eingebrochen, teilt die Polizei mit.

Fallersleben: Diebe brechen in Polsterei ein

"Der Schaden dürfte sich auf mindestens 1.000 Euro belaufen", heißt es in der Mitteilung. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Unbekannten zwischen Freitagabend, 19.30 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr, auf das Gelände des Betriebes. Die unbekannten Täter zerstörten die Glasfüllung der Eingangstür und konnten so Innenbereich der Werkstatt betreten, heißt es.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entwendeten sie einen Computer inklusive Bildschirm und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise auf der Polizeistation Fallersleben, telefonisch zu erreichen unter (05362) 947410.