Fallersleber Läufer schaffen 14.000 Kilometer

Der VfB Fallersleben hat die Herausforderung angenommen: In drei Wochen nahmen insgesamt 189 Läufer im Namen des Vereins an der Challenge für Unicef teil. Mehr als 14.000 Kilometer und rund 900 Euro an Spenden kamen zusammen – und die Sportler liefen nicht nur in Wolfsburg, sondern auch in den USA oder auf Sardinien.

Das Geld der symbolischen Läuferkette soll dem Flüchtlingslager Moria zugute kommen. Der VfB Fallersleben möchte mit der Spende Hilfsgüter zum Schutz vor Corona unterstützen – also Seife, Masken und Einmalhandschuhe sollen finanziert werden. Die Spende nimmt Heidrun Klitzke, Leiterin der Wolfsburger Unicef-Arbeitsgruppe, entgegen. „Damit würden wir selbst die Hilfslager im Nordirak oder im Jemen erreichen“, wird Klitzke in Hinblick auf die 14.408 gelaufenen Kilometer zitiert. „Wir sind von der Teilnehmerzahl überwältigt und vor allem, wie gut die Aktion für den guten Zweck über die Grenzen vom VfB Fallersleben angekommen ist“, freut sich Laufteam-Pressewart Rudi Schmidt. Für die Strecke wären eigentlich „nur“ 2547 Kilometer nötig gewesen. Doch viele Sportler beteiligten sich, auch Mitglieder des TuS Ehra-Lessien waren dabei und nahezu das komplette Baseball-Team. Einige Teilnehmer berichten an dieser Stelle von ihrer Motivation. Ines Rössler erzählt beispielsweise: „Im November fahren die meisten Triathleten etwas zurück, aber es gab keine Wettkämpfe in 2020 – und für mich ist es eine tolle Herausforderung, in dieser dunklen Jahreszeit vor die Tür zu gehen. Gerne geht es dann unter anderem um den Detmeroder Teich“, berichtet die Sportlerin. Das Baseball-Team des VfB machte zahlreich mit. „Wir finden die Aktion super, da es das Gute mit dem Nützlichen verbindet. Zum einen können wir so auf die Lage in der Region aufmerksam machen und eventuell eine kleine Unterstützung sein. Andererseits ist es in der aktuellen Trainings-Zwangspause eine gute Möglichkeit, die Mannschaft zu motivieren, um an der Fitness zu arbeiten“, teilte das Team mit. Lucie Lenz und Nele Pult nutzten die Aktion für einen Lauf in den Sonnenuntergang. Vorstandsmitglied Martin Kallenberg-Failla freute sich über die große Beteiligung über alle Sparten hinweg. „Für mich ein guter Grund, meine eingestaubten Laufschuhe aus dem Keller zu holen und mich ebenfalls an der Aktion zu beteiligen.“ Pietro Sedda weilte zur Laufaktion auf Sardinien bei seinem Sohn. Er schreibt: „Bei tollem Wetter laufe ich gerne eine Extra-Runde für den guten Zweck.“ Unterstützung gab es auch vom TuS Ehra-Lessien, der mehrere hundert Kilometer beisteuerte. Trainerin Kerstin Jordan freut sich: „Wenn man mit seinem Hobby auch noch anderen Menschen eine Freude bereitet, ist das Hobby nicht nur ein Vergnügen, sondern auch noch sehr menschlich.“ Die Laufgruppe „run and fun“ erhielt sogar Verstärkung im Bayerischen Wald. Für die Familie von Kietzell startet der Ausflug stets gemeinsam. Dann läuft jeder nach seinen Möglichkeiten und Vorlieben, weil das Tempo unterschiedlich ist. „Das Ziel, die Lauf-Challenge zu unterstützen, erreichen wir wieder gemeinsam“, berichtet die Familie. Antje Vogler und ihr Hund Cooper verbringen eh viel Zeit in der Natur. „Und jetzt, wo es um einen guten Zweck geht, geben wir doppelt viel Gas“, betont Voges. Jörn Manske und Jens-Uwe Beier schafften an einem einzigen Tag rund 54 Kilometer, die sie für die Unicef-Challenge beisteuerten. Pressewart Rudi Schmidt kommt die Aktion gerade recht: „Für einen guten Zweck zu laufen, motiviert mich besonders, um abends die Laufschuhe zu schnüren und einige Kilometer abzureißen.“ Jasper Hundertmark verbringt gerade ein Auslandsjahr in Knoxville, Tennessee. Der VfB-Leichtathlet hörte von der Aktion. „Sie ist eine gute Vorbereitung für meine Wettkampfläufe“, sagt Jasper Hundertmark. Für die „Turboschnecken“ um Trainerin Bettina Daft ging es ebenso auf die Strecke. Sie walkten. Für den guten Zweck beteiligte sich auch Olaf Fink. Er nutzte das gute Wetter, genauso wie Karin Manzeck und Wolf-Dieter Hartmann und Martin Riedel und Rainer Thienel, die ebenfalls Kilometer sammelten. Spenden sind weiter möglich.