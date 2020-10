Fahrzeugbrand in Hattorf: 15.000 Euro Schaden

In der Nacht zu Montag entstand in Hattorf bei dem Brand eines Fahrzeugs ein Schaden von circa 15.000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Den Ermittlungen nach bemerkten Anwohner in der Straße Kahlenberg die Flammen gegen 1.20 Uhr und verständigten sofort die Feuerwehr.

Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar

Das Fahrzeug, ein neun Jahre alter VW Passat, wurde gerade im Frontbereich durch das Feuer massiv beschädigt. Der PKW ist nicht mehr fahrbereit, die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Zeugen sollen sich unter (05361) 46460 melden.

red