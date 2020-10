In Fallersleben wird im Livestream gefrühstückt

Grußworte, Gerstensaft, Brot, Brötchen, Belag und Musik und Bekanntgabe von Spende(r)n: Am Sonntag ging bei der Freiwilligen Feuerwehr das Schlachtefest über die Bühne. Wegen der coronabedingten Hygienevorgaben in einer ganz besonderen Form. Schlachtefrühstück@home hieß die Veranstaltung des Fördervereins diesmal. Die Gäste saßen zu Hause und ließen es sich im Familienkreis schmecken. Sie sahen über die Wehr-Homepage den Ortsbrandmeister Tim-Bastian Freier, Stadtbrandmeister Jörg Deuter, Bürgermeisterin Bärbel Weist sowie den Ortsbrandmeister der Patenwehr aus Niendorf, Holger van Oeffelt. Deren kurze Ansprachen bildeten den Auftakt des Livestreams.

Dass es klappte, dafür sorgten Kevin Lotsch und Andreas Weber. Die beiden lenkten im Unterrichtsraum der Wehr die technischen Geschicke. „Wir haben uns einarbeiten müssen, aber schon bei der Aktivenversammlung haben wir gute Erfahrungen mit dem Livestream gemacht“, erzählten sie. Ideengeber zum virtuellen Frühstück war Jugendwart Stefan Krause. Schlachtefrühstückspakete für die „Hausbewirtung“ waren in Kooperation mit der Fleischerei Klarmann und der Isenbütteler Bäckerei Claus zusammengestellt worden. Am frühen Sonntag wurden sie auf dem Hof der Fallersleber Feuerwehr in „Drive-in-Manier“ ausgegeben. Ein Lieferservice wurde ebenfalls angeboten, unter anderem übernahm den der stellvertretende Ortsbrandmeister Lars Hartmann. Er berichtete von positiver Resonanz auf seine Tour und sagte: „Einer unserer Stammgäste hat gescherzt, dass es für ihn das erste Schlachtefrühstück im Schlafanzug sei.“

Jörg Schober kam zur Abholung vorgefahren: „Ich bewundere das große Engagement der Feuerwehr. Diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen, hat sicherlich viel Aufwand mit sich gebracht“, so der Stammgast. In ihrem aufgezeichneten Grußwort lobte Weist „diese kreative Idee“. Die Musik wurde als Video eingespielt. Für deren Präsentation sorgten die „Alte Garde“ aus Sülfeld sowie der Feuerwehrmusikzug aus Adelheidsdorf. Im zweiten Teil der Aktion kamen die Zuschauer zum Zuge. Bilder von der häuslichen Frühstückssituation und Kommentare wurden ins Netz gestellt und von den Moderatoren Tim-Bastian Freier und Lars Hartmann vorgestellt. Dabei passierte Hartmann ein kleines Missgeschick. Einmal stellte er die Taste auf stumm. Aber wie sagte er anschließend: „Das ist live und passiert auch beim Fernsehen.“ Nach zwei Stunden endete der Livestream mit Musik.